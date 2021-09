Die Uniqa Insurance Group AG (Uniqa) verdoppelt ihr Investitionsvolumen in Startups von 75 auf 150 Millionen Euro. Schön, dass der Investor Gefallen an seinem Venture-Capital-Fonds findet (bisher wurde in über 30 Startups in ganz Europa investiert). Noch schöner, dass er dabei eine jährliche Rendite von mehr als 20 Prozent erzielt! Ich nenne das einen Freudentag für die Startup-Branche. Der Investmentfokus ...

