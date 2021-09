Bei Apple starten am heutigen Freitag der Verkauf und die Auslieferungen des iPhone 13. An der Wall Street rechnet man mit einem Erfolg der neuen Smartphone-Generation, denn seit deren Präsentation in der Vorwoche hat ganze 17 Analysten ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bestätigt. Eine sticht dabei jedoch besonders hervor. Ivan Feinseth von der US-Investmentbank Tigress Financial Partners hat sein "Strong-Buy"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel von 182 auf 198 Dollar angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...