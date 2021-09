NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die anhaltenden Halbleiterengpässe wirkten sich auch auf den Lkw-Hersteller zunehmend negativ aus, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auftragseingang und Kundennachfrage seien zwar weiterhin sehr lebhaft, er rechne aber weiterhin mit erheblichen Auswirkungen auf den Gewinn. Deshalb reduzierte der Experte seine Prognosen für das operative Ergebnis der Jahre 2021 und 2022 um 18 und 8 Prozent./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 19:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

