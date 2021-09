NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Die Kombination aus der Immobilienkrise in China und den ständigen Zinserhöhungsspekulationen habe die Volatilität der europäischen Immobilienwerte zuletzt erhöht, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Obwohl diese Faktoren eine Herausforderung darstellten, böten sie eine Kaufgelegenheit für Aktien von Sektorunternehmen mit anhaltendem Umsatzwachstum, wie LEG./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 00:15 / BST



ISIN: DE000LEG1110

