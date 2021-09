Bad Wimpfen (ots) -



Mit der Marketingkampagne "Du hast die Wahl" stellt Lidl ab 27. September die Vielfalt und Preisattraktivität seines starken Eigenmarken- und Markensortiments erneut in den Fokus und setzt dabei auf ein erfolgreiches Konzept. Der Lebensmitteleinzelhändler zeigt mit der Neuauflage der Kampagne einmal mehr, dass Kunden bei Lidl immer die Wahl haben. Ob Eigenmarke, Marke, Bio oder Vegan - bei Lidl gibt es das passende Produkt und die entsprechende Alternative zum gewohnten günstigen Lidl-Preis. Für die Kunden ist die "Du hast die Wahl"-Kampagne auf verschiedenen Kanälen wie Print- und Onlinemedien, Haushaltshandzettel, Social Media und auf der Website lidl.de sowie am POS über Filialplakate erlebbar. Zudem wird es begleitend zur Kampagne als besonderes Highlight der Social-Media-Kommunikation einen Online-Spot geben.



