Seit Monaten hält der Chipmangel die Wirtschaft branchenübergreifend in Atem. In der Autoindustrie wird die Knappheit härter durchschlagen als bisher erwartet, und zwar deutlich.So ermittelt das Beratungsunternehmen Alix Partners, dass der Branche allein 2021 Einnahmen in Höhe von 210 Mrd. US-Dollar verloren gehen. Für die Autobauer eine Hiobsbotschaft, hat sich doch die Prognose mal eben fast verdoppelt zu den 110 Mrd. Dollar, die erst im Mai ermittelt wurden und vervielfacht zu den prognostizierten 69 Mrd. Dollar von Januar dieses Jahres. Die gestörte Versorgung zieht einen Produktionsausfall nach sich, der mit 7,7 Mio. weniger Autos ebenfalls höher ausfallen wird als befürchtet (bisher rd. 4 Mio.). Autozulieferer Hella und dessen ...

