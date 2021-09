ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Unternehmensstimmung im September eingetrübt, während sich das Verbrauchervertrauen aufhellt hat. Die Unternehmensstimmung fiel im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 113,8 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte.

In der Industrie ging der entsprechende Stimmungsindikator ebenfalls um 0,2 Punkte auf 113,0 Zähler zurück. Der Rückgang war jedoch geringer als erwartet. Volkswirte hatten mit 112,7 Punkten gerechnet.

Im Dienstleistungssektor und am Bau verbesserte sich der Indikator. Deutlich eingetrübt hat sich die Stimmung im Einzelhandel.

Die Verbraucherstimmung in Italien verbesserte sich hingegen überraschend. Im Monatsvergleich stieg der Indikator um 3,4 Punkte auf 119,6 Zähler. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 112,7 Punkte gerechnet./jsl/bgf/men