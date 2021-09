Die Situation beim in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande bleibt spannend. Die Inhaber von Dollar-Anleihen des Unternehmens sind verunsichert, nachdem Evergrande keine Anzeichen für die Einhaltung einer Frist für die Zahlung eines Kupons gegeben hat. Die Aktie fiel in Hongkong um 17 Prozent.Währenddessen fiel die 2022 fällige Evergrande-Anleihe in Höhe von 8,25 Prozent des Dollarkurses fiel laut Bloomberg-Kursen um 2,4 Cents auf 29,6 Cents pro Dollar. Am Vortag war sie ...

