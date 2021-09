FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 96,60 auf 93,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die pandemiebedingte Sonderkonjunktur für den Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik dürfte in diesem Jahr zu Ende gehen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn dürfte dann 2022 wieder auf ein deutlich normaleres Niveau sinken. Die mittelfristigen Perspektiven blieben aber gut, was ihn in seiner Kaufempfehlung bestärke./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 09:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 09:27 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005550636

