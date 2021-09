Die EU-Mitgliedstaaten exportieren immer mehr Stahlschrott in Länder außerhalb der EU (Drittstaaten). Mit 11,2 Mio Tonnen lagen diese Extra-EU-Ausfuhren im ersten Halbjahr laut Eurostat so hoch wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs um 49 Prozent. Maßgeblich hierfür ist vor allem die große Schrottnachfrage der Türkei. So erhöhten sich die EU-Ausfuhren in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...