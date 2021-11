TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA ist im Oktober auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 4,8 Punkte auf 66,7 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Erhebung der Daten im Jahr 1997. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf im Schnitt 62 Punkte gerechnet.

"Die Nachfrage zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung", sagte Anthony Nieves, Vorsitzender des ISM-Ausschusses für Konjunkturumfragen im Dienstleistungssektor. Allerdings blieben Herausforderungen. Nieves verweist auf die Unterbrechung von Lieferketten und Engpässe bei Arbeitskräften und Materialien.

Mit einem Wert von deutlich mehr als 50 Punkten signalisiert der Indikator ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Über dieser Wachstumsgrenze liegt der Indikator schon seit 17 Monaten./jsl/bgf/jha/