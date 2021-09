Während die SAP-Aktie sich weiter in der Konsolidierungsphase befindet, steht das Papier des Erzrivalen Salesforce kurz vor dem Erreichen eines neuen Allzeithochs. Warum sich die Titel der beiden Spezialisten für B2B-Software so unterschiedlich verhalten, zeigt ein Blick in das operative Geschäft der Unternehmen.Für SAP erwarten die Analysten in diesem Jahr Umsätze von 27,4 Milliarden Euro, das entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Salesforce dagegen hat erst gestern seine Prognose angehoben und ...

