München (ots) -Nach der BundestagswahlWer macht das Rennen ums Kanzleramt? Wer hat bei dieser Wahl gewonnen, wer verloren? Welche Koalition kann und will in Deutschland künftig regieren? Anne Will analysiert den Wahlausgang mit ihren Gästen, zudem präsentiert WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn die aktuellsten Hochrechnungen.Zu Gast bei Anne Will:Reiner Haseloff (CDU,Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt)Lars Klingbeil (SPD,Generalsekretär)Volker Wissing (FDP,Generalsekretär)Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen,Mitglied des Bundestages)Kristina Dunz (Stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/558944-887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5028977