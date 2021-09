Der Begriff "Megatrend" wurde in den letzten Jahren inflationär genutzt. Keine Frage. Es gibt technologische und soziodemografische Entwicklungen, die voraussichtlich unsere zukünftige Lebensweise nachhaltig prägen werden. Unternehmen, die in diesen Segmenten tätig sind, können oftmals hohe Wachstumsraten vorweisen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man als Anleger auf jeden Trend aufspringen sollte. Denn sogenannte Megatrend-ETFs (Exchange Traded Funds) sind in der Regel Themenfonds mit erhöhten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...