Gibt es bei der TUI-Aktie einen möglichen Herbst-Turnaround? Das ist zumindest ein Szenario, auf das so mancher Reisekonzern hoffen dürfte. Immerhin: Das Interesse scheint weiterhin groß zu sein, nachdem der Sommer dieses Jahres eher durchwachsen und mit der Delta-Variante verlaufen ist. Grundsätzlich haben die Reisekonzerne selbst eine verlängerte Saison ins Spiel gebracht. Aber was ist an einem solchen Szenario dran? Es scheint jedenfalls zwei positive Nachrichten zu geben, die wir im Folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...