NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Medizintechnikkonzerns dürfte stark gewesen sein, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies liege aber vor allem an relativ niedrigen Vorjahreswerten. Auf das Jahr 2022 dürfte es einen Ausblick geben, Anleger warteten aber schon auf längerfristige Ziele im Rahmen des Kapitalmarkttages im November./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 16:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

