AVL List hat in Graz sein neues Battery Innovation Center (BIC) in Betrieb genommen. Neben der funktionalen Entwicklung von neuen Hochvoltbatterien für Elektrofahrzeuge liegt der Schwerpunkt auf der Etablierung, Implementierung und Validierung von neuen effizienten Produktionsprozessen. Die 1 600 Quadratmeter große Anlage ist eingebettet in den Hauptsitz des Unternehmens in Graz und soll alle weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...