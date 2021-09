Die Österreichische Wirtschaft ist stark mit der von Deutschland verwoben. Wenn die deutsche Binnennachfrage um 1 Prozent steigt, wirkt sich das in Österreich mit einem Plus von 0,06 Prozent des BIP aus. Das hat das Momentum Institut berechnet. Im Europa-Vergleich liege Österreich damit im Spitzenfeld: nur die ungarische (plus 0,07 Prozent) und die tschechische Wirtschaft (plus 0,09 Prozent) wachsen ...

