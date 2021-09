Köln (ots) -Am Wochenende wird in Deutschland gewählt. Die Entscheidung darüber, wer künftig die Interessen der Bürger/innen vertritt ist seit Wochen eine mediale Großveranstaltung.PR-Stunts und Kommunikationsmanöver sind dabei elementare Bestandteile, genauso wie die omnipräsente Wahlwerbung. Seit Mitte August sind überall Wahlplakate zu sehen und vor allem die Social Media Aktivitäten der Parteien und Kandidaten/innen wurden hochgefahren.Die Nerds GmbH (https://smnerds.de/), eine renommierte Social Marketing Agentur aus Köln, haben dazu nun eine detaillierte Studie zum digitalen Wahlkampf-Verhalten der Parteien auf den großen Social Media Plattformen Facebook und Instagram veröffentlicht. Die Angaben zur Anzahl an Ads und den entsprechenden Ausgaben für diese bezahlte Form von Werbung sind hochinteressant. Ebenfalls finden sich detaillierte Angaben zu möglichen Zielgruppen, regionalen Besonderheiten in der Auslieferung der Ads und der Ansprache der potentiellen Wählerschaft. Die Daten wurden dabei erstmal in der Geschichte von deutschen Wahlen mit der Facebook Ads Library ausgewertet.Die Studie ist kostenlos und öffentlich zugänglich. Die Nerds GmbH hat zusätzlich die quantitativen Ergebnisse in einer Infografik (CCBY) bereitgestellt.--> zur kostenlosen StudiePressekontakt:Nerds GmbH & Co. KGSocial Marketing NerdsAachener Str. 340-346b50933 KölnVertreten durch: Jan Stranghöner & Alexander BoeckerKontakt: Telefon: 0221/50060650E-Mail: info@smnerds.deOriginal-Content von: Nerds GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158861/5029068