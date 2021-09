1. BYD und Vitol gründen Joint-Venture BYD (WKN: A0M4W9) hat angekündigt, mit den Energie- und Rohstoffunternehmen Vitol 250 Mio. US-Dollar in einen neuen grünen Mobilitätsdienst zu investieren. Zusammen wollen sie weltweit Flottenmobilität als Dienstleistung anbieten. Kunden sind dabei unter anderem Unternehmen und Kommunen. Ihre Angebote werden E-Fahrzeuge, die Ladeinfrastruktur und den Depotaufbau umfassen. Vitol möchte in Bogota (Kolumbien) mit 300 E-Bussen beginnen und in Südamerika weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...