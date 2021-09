Vancouver (British Columbia), 24. September 2021. Azincourt Energy Corp. (TSX-V: AAZ, OTC: AZURF) ("Azincourt" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass es ein Datenberatungsabkommen mit FOBI AI Inc. (TSX-V: FOBI), einem weltweit führenden Anbieter von Echtzeit-Datenanalysen mittels künstlicher Intelligenz ("KI"), unterzeichnet hat, um die Betriebseffizienz und die Profitabilität zu steigern.

FOBI wird Azincourt bei der Entwicklung einer Betriebsintelligenz-Plattform unterstützen, die dazu beitragen soll, veraltete und in manchen Fällen sogar antiquierte, jedoch häufig angewendete Praktiken in der Bergbau- und Explorationsbranche zu revolutionieren. FOBI wird die Anwendung von künstlicher Intelligenz und Datensammlungstechniken einführen, die enorme Mengen an gesammelten Daten analysieren sowie Muster und Konsistenzen erkennen, die andernfalls nicht auf den ersten Blick erkennbar wären, und die dem Unternehmen möglicherweise effizientere Leitfäden bereitstellen können, um in kürzerer Zeit und mit geringeren Kosten wirkungsvollere Bohrlöcher zu generieren.

Der Einjahresvertrag mit FOBI im Wert von 250.000 $ wird es Azincourt ermöglichen, von der Erfahrung von FOBI bei der Entwicklung und dem Einsatz von Echtzeitanwendungen und Betriebslösungen für unterschiedliche Datenanwendungen in großem Maßstab zu profitieren. FOBI wird seine bewährten KI- und Betriebsanwendungen entwickeln und einsetzen, um das Ziel von Azincourt zu unterstützen, Entdeckungen zu machen und bei seinem Uranprojekt East Preston eine Ressource zu beschreiben.

"Diese Partnerschaft mit FOBI AI gibt Azincourt die Möglichkeit, Spitzentechnologien für unsere Arbeiten bei East Preston einzusetzen", sagte CEO Alex Klenman. "Ich denke, wir müssen neue Explorationstechniken erforschen, die dabei behilflich sein können, bedeutsame Entdeckungen zu machen. Künstliche Intelligenz, maschinelle Lernalgorithmen und schnelle Big-Data-Analysen haben definitiv einen Platz in unserer Zukunft und wir sind bestrebt, diese neuen Techniken bei der Uranexploration anzuwenden. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die wir hier einsetzen können, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit FOBI und dessen innovativen Team. Ich denke, dass dies eine beträchtliche Möglichkeit für Azincourt darstellt", sagte Klenman außerdem.

"Ich sehe die Explorations- und Bergbaubranche als eine überaus lukrative Möglichkeit für FOBI", sagte Rob Anson, CEO von FOBI. "Dieses Abkommen mit Azincourt wird es FOBI ermöglichen, die Leistungsfähigkeit unserer Echtzeit-Betriebsdatenanwendungen sowie unserer Echtzeitanalysen und -einblicke nachzuweisen, um Azincourt eine Spitzentechnologie, Strategien und erforderliche Anwendungen zur Rationalisierung und Automatisierung aktueller manueller Anwendungen bereitzustellen. FOBI wird weiterhin neue Innovationen und beste Praktiken fördern, um die bestehenden antiquierten Betriebs- und Datensysteme der Branche zu verbessern. Die leistungsstarke Kombination aus künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Big-Data-Anwendungen von FOBI wird es Azincourt ermöglichen, raschere, intelligentere und datengetriebene Entscheidungen zu treffen, die letztenendes der Schlüssel zu weiteren Erfolgen hinsichtlich der Betriebseffizienz und Performance des Unternehmens sein werden", sagte Anson außerdem.

Über FOBI

FOBI ist ein hochmodernes Datenintelligenzunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, Echtzeitdaten zu wirkungsvollen Einblicken und individuellen Kundenbeteiligungen umzuwandeln, um höhere Profite zu generieren. Das einzigartige IdD-Gerät von FOBI lässt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren, um die Datenkonnektivität über Online- und Vor-Ort-Plattformen zu ermöglichen und auf diese Weise hochskalierbare Lösungen für unsere globalen Kunden zu schaffen. FOBI arbeitet mit einigen der größten Unternehmen der Welt zusammen, um erstklassige Lösungen zu liefern, und ist weltweit in den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation, Sport und Unterhaltung, Casinospiele sowie Gastgewerbe und Tourismus tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.fobi.ai.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem mehrheitlich kontrollierten Uranprojekt East Preston im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, und auf dem Uran-Lithium-Projekt der Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

"Alex Klenman"

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com





Azincourt Energy Corp.

430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC

V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61653Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61653&tr=1



