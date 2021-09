Die App "ID Wallet", die Personalausweis und Führerschein digital und signiert speichern soll, funktioniert in vielen Fällen nicht und produziert dabei die unterschiedlichsten Fehlermeldungen. Eine App von einer Firma namens Digital Enabling GmbH, deren einziges Produkt ebendiese App namens "ID Wallet" ist und die auch zuvor nie irgendwelche Software in die App-Stores gebracht hat, soll Millionen Nutzenden in Deutschland den Zugang zu digitalen Versionen ihrer Personalausweise und Führerscheine bringen. Damit war das Unternehmen von der Bundesregierung beauftragt worden. Gute Idee: ...

