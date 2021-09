24.09.2021 - Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) befindet sich in einer sonderbaren Wartesituation: Die immer als grösstes, potentiell existenzvernichtendes Problem gesehenen Schadensersatzforderungen sind durch die umfassende Zustimmung auf ALLEN Gläubigerversammlungen einer Lösung so nah, wie noch nie. Dazu hat das Amsterdamer District Gericht gestern - wie erwartet - den auf der Gläubigerversammlung in Amsterdam von den 15 Gläubigervertretern einstimmig genehmigten Vergleichsplan "durchgewunken". OK des Amsterdamer District-Gerichts zum Abstimmungsergebnis ...

