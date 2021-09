Gütersloh/ Berlin (ots) -Am Freitag, 24. September 2021 wurde in Berlin der vielbeachtete MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES 2021 an Katherina Reiche, Vorsitzende des Vorstandes der Westenergie AG, verliehen.Bitte beachten Sie hierzu die beigefügte Pressemitteilung.Dazu stellen wir für Redaktionen kostenfreies Bildmaterial zur Verfügung, das ab 12:00 Uhr über den folgenden Link heruntergeladen werden kann:https://ots.de/Nt5nnnDie Bildunterzeile lautet:Foto 1Berlin/ Gütersloh, 24. September 2021:(v. r. n. l.), Katherina Reiche, Vorsitzende des Vorstandes der Westenergie AG, erhält für ihre energiegeladene Lebensleistung von Initiatorin und Mestemacher Chefin, Prof. Dr. Ulrike Detmers, den 20. MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES im Grandhotel ADLON Berlin. Der renommierte Preis wird seit 2002 jährlich zur Förderung von Top Managerinnen in der Männerwelt Wirtschaft verliehen. Stifterin ist die Großbäckerei Mestemacher. Fotohinweis: Thomas FedraFoto 2Berlin/ Gütersloh, 24. September 2021:(v. r. n. l.), Katherina Reiche, Vorsitzende des Vorstandes der Westenergie AG, erhält für ihre energiegeladene Lebensleistung von Initiatorin und Mestemacher Chefin, Prof. Dr. Ulrike Detmers, den 20. MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES im Grandhotel ADLON Berlin. Der renommierte Preis wird seit 2002 jährlich zur Förderung von Top Managerinnen in der Männerwelt Wirtschaft verliehen. Stifterin ist die Großbäckerei Mestemacher. Fotohinweis: Thomas FedraWeitere Information zum Preis und zur Preisträgerin finden Sie unter:https://www.mestemacher.de/pm-managerin-des-jahres-2021/Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGeschäftsführende GesellschafterinVorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHSprecherin Mestemacher-GruppeTel.: 05241 8709-68ulrike.detmers@mestemacher.dewww.mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/5029185