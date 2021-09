Hamburg (ots) -Tulpen, Narzissen, Krokusse, Schneeglöckchen - überall gibt es jetzt Blumenzwiebeln für ein buntes Frühjahr. Einige Frühblüher haben allerdings giftige Bestandteile. Eltern von Kleinkindern sollten deshalb genau hinsehen, welche Blumenzwiebeln sie in den heimischen Garten setzen. Aber welche Frühblüher in einer handelsüblichen Blumenzwiebel-Mischung sind giftig und welche harmlos?Dazu die Einschätzung der Aktion Das sichere Haus (DSH), Hamburg:Hyazinthen: für Menschen gering giftig, stärkere Beschwerden bei Hunden und KatzenKrokus, Frühjahrskrokus: geringgiftig: Die als Frühblüher verkauften Zuchtformen gelten als harmlos.Narzissen/Osterglocken: gering giftig bis giftig. Auch das Blumenwasser ist giftig.Schachbrettblume: Die Zwiebel ist giftig. Tipp: Aufpassen, dass Kinder die Zwiebel nicht ausgraben.Schneeglöckchen: gering giftigTraubenhyazinthen: gering giftigTulpen: giftig. Nach längerem Hautkontakt kann es zu ekzemartigen Hautveränderungen kommen.Winterlinge: giftig, insbesondere die Knolle gilt als hochgiftig. Tipp: Nach Berühren der Pflanze Hände waschen!Zierlauch: ungiftig für Menschen, riskant für Hunde.Zwerg-Iris: gering giftig.Was tun bei Vergiftungen?Die meisten Vergiftungsunfälle mit Blumenzwiebeln verlaufen glimpflich, starke Vergiftungen sind eher unwahrscheinlich. Die häufigsten Symptome sind, zum Teil auch erst bei einer größeren Menge verzehrter Pflanzenzwiebeln, Übelkeit, leichte Benommenheit und Erbrechen. Einige Pflanzen lösen Hautreizungen aus.Bei Anzeichen einer leichten Vergiftung sollte ausreichend kohlesäurefreies Wasser getrunken werden. Es verdünnt das Gift und spült es von den empfindlichen Rachen-Schleimhäuten des Rachens. Vorsorglich kann ein Giftinformationszentrum angerufen werden. Dann genau schildern, welche Teile einer Pflanze verzehrt wurden bzw. welche Symptome bisher aufgetreten sind.Verstärken sich die Vergiftungssymptome, sollte der Notarzt gerufen werden (112).Mehr Informationen bietet die kostenlose Broschüre "Achtung! Giftig! Vergiftungsunfälle bei Kindern": Bestellweg: https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-gross-werden .Über die DSH:Mehr als 12.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSH dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken. Insgesamt verunglücken pro Jahr in Deutschland rund sieben Millionen Menschen zu Hause und in der Freizeit.Mit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatisch frische Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim und Freizeit:www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteiler.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62, Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5029206