Köln (ots) -Mit der Themenwoche VOXforWomen möchte VOX inspirieren und Impulse setzen: für die Stärkung von Frauen in Bildung und Gesundheit, Arbeitswelt, Politik und Sexualität! Das Herzstück der Themenwoche ist das mehrstündige Infotainment-Event "VOXforWomen - Das Event" am 1.11. mit Natalia Wörner, die als Mitinitiatorin nicht nur Aufklärungsarbeit betreiben, sondern auch Forderungen stellen und diese nachhalten möchte. Auch im weiteren VOX-Programm werden die Frauen vom 1. November bis 7. November noch mehr in den Fokus gerückt: in vielfältigen Programmfarben mit inspirierenden Menschen und prominenten Sprecher:innen, in unterschiedlichen Formaten von Information über Unterhaltung bis zu Reality. Und das mit Herz und Meinung - und mit einer klaren Aussage: VOX for Women!"VOXforWomen - Das Event" (am 1.11. um 20:15 Uhr):In einer mehrstündigen Sondersendung versammeln Moderatorin Laura Wontorra und Mitinitiatorin Natalia Wörner eine Vielzahl prominenter Frauen und Männer, sowie Alltagsheld:innen und Vorreiter:innen zu einem einzigartigen Infotainment-Event. Als prominente Gäste sind u.a. Autor und LGBTQ-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments Riccardo Simonetti, Köchin und Gastronomin Haya Molcho sowie Frauenärztin und Bestsellerautorin Sheila de Liz dabei, die sich jeweils einem Thema wie Rollenbilder, Berufe und Aufklärung widmen - und Forderungen stellen! Die von "We Are Era" in Zusammenarbeit mit der neu gegründeten "UFA Documentary" für VOX erdachte "Multichannel Sendung", bestehend aus aktuellen Reportagen und Talksituationen, aber auch immer wieder sozialen Experimenten mit Zuschauer:innen und Publikum, versteht sich als dreidimensionale Initialzündung. Nicht nur wird vorher auf den diversen Social-Media-Kanälen das allgegenwärtige Thema "Female Empowerment" aufgegriffen und weitergedacht werden, die Sendung selber versteht sich als Startschuss. Und hierfür wird sich auch der Sender selbst in die Pflicht nehmen:Marcel Amruschkewitz, VOX-Chefredakteur: "Als Fernsehsender sehen wir uns in der Verantwortung. Wir prägen Rollenbilder, wir prägen die Wahrnehmung, wir sind in der Lage, starke Geschichten zu erzählen, in denen unsere Zuschauer:innen Inspiration finden. Genau das machen wir, und mit dem Start von VOXforWomen mehr denn je mit dem Fokus auf die weibliche Perspektive."Durch die Kooperation mit verschiedenen, bereits existierenden Initiativen sollen die Zuschauer:innen während des Sendeablaufs Handwerkszeug und weiterführende Informationen zu dem Thema an die Hand bekommen, mit denen sie dann ganz konkret auch für sich etwas verändern können. Und dabei wird die männliche Perspektive natürlich mitgedacht:Tobias Schiwek, Produzent, We Are Era: "Wir erleben aktuell, dass unsere Gesellschaft nur funktioniert, wenn alle an einem Strang ziehen. Und genau das haben wir gemeinsam vor: 'Female Power' betrifft ganz klar alle Geschlechter. Was wir jetzt brauchen, ist ein langfristiges Umdenken und konkretes Handeln. Und wir wünschen uns, dass dieses Programm dazu beiträgt."Gwendolin Szyszkowitz, Produzentin, UFA Documentary: "Wir haben uns, zusammen mit unserer Co-Creative Producerin Natalia Wörner, als ehrgeiziges Ziel gesetzt, das große Thema Feminismus ganzheitlich zu denken. Wie sollen Frauen zum Beispiel selbstbewusst über equal pay verhandeln, wenn sie in anderen Bereichen noch in so tradierten Rollen feststecken? Wir müssen lernen, komplett neu zu denken. Das ist erst der Anfang."Auch in weiteren Programmen erobern vor allem starke Frauen die Primetime:Zum Start eines jeden Wochentags lässt VOX die "VOXStimme" sprechen. Nach dem erfolgreichen Start im September widmet sich das Short-Format in der Themenwoche VOXforWomen ausschließlich Anliegen, Stimmen und Gedanken rund um das Thema "Female Empowerment".Am 2.11. um 20:15 Uhr zeigt VOX das neue Format "Weil du ein Wunder bist". In der Doku trifft Bestsellerautorin Nicole Staudinger, die sich nach mehrfachen Krebserkrankungen mit mentaler Stärke, Optimismus und Lebensfreude immer wieder ins Leben zurückgekämpft hat, außergewöhnliche Menschen oder Familien. Nicole Staudinger ist hautnah dabei, wenn sich für sie mit fremder Hilfe ein unerreichbarer Traum verwirklicht oder durch ihre eigenen "Superkräfte" das Unmögliche möglich wird. Eine emotionale Reise, die nicht nur quer durch Deutschland, sondern auch mitten ins Herz führt. Im Anschluss folgt eine Sendung der Reportage-Reihe "Pia - aus nächster Nähe" mit Reporterin Pia Osterhaus.In einer neuen Folge "Grill den Henssler" tritt am 7. November um 20:15 Uhr außerdem ein rein weibliches Team mit vereinter Frauen-Power gegen Star-Koch Steffen Henssler an: Die Promis Irina Schlauch, Motsi Mabuse, Cheyenne & Valentina Pahde werden von den Koch-Coaches Nathalie & Jennifer Dienstbach unterstützt. Im Anschluss legt "Prominent!" in der Sendung ebenfalls den Fokus auf starke Frauen.Am Freitag, 5. November startet um 20:15 Uhr das neue, 6-teilige Reality-Highlight "Die Superzwillinge", moderiert von Amira Pocher. Im Anschluss zeigt VOX um 22:15 Uhr eine neue Folge der mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierten, ersten lesbischen Dating-Show: das TVNOW-Original "Princess Charming" mit Princess Irina Schlauch.Highlights der Themenwoche in der VOX-Daytime:Und auch in der VOX-Daytime stehen zahlreiche Sendungen ganz im Zeichen von VOXforWomen: Bei "Mein Kind, dein Kind", "Shopping Queen", "Zwischen Tüll und Tränen", "Das perfekte Dinner", und "auto mobil" stehen starke Frauen im Mittelpunkt.Weitere Infos zu allen Formaten der Themenwoche VOXforWomen finden sie auch hier im Media Hub.VOX bleibt neugierig, verantwortungsvoll und feiert die Menschen und das Leben in all seiner Vielfalt - und widmet sich mit VOXforWomen zur besten Sendezeit mit Herz und Meinung einem gesellschaftlich wichtigen Thema. Doch das soll erst der Auftakt sein. 