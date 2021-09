Bachem konnte Ende August die Anleger mit einem starken Ausblick begeistern. So will das Schweizer Biochemie-Unternehmen umsatzseitig bereits 2022 die Marke von 500 Millionen Schweizer Franken knacken. Zudem hat die Aktie trotz der jüngst kommunizierten Kapitalerhöhung am Donnerstag ein neues Rekordhoch markiert - ein Zeichen von Stärke und Vertrauen.Konkret wollen die Schweizer bis zu einer Million neue Aktien ausgeben - das entspricht rund sieben Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie Bachem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...