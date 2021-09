Lille, Frankreich (ots/PRNewswire) -LUMESEAL® bringt SnakeBack® zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle herausLSO MEDICAL SAS, der internationale Marktführer für vaskuläre Lasertherapien, gab heute die CE-Zulassung seines unterstützten EVLT SnakeBack® Systems der jüngsten Generation, der LUMESEAL® Laserplattform, bekannt. Lumeseal wurde als Nachfolger der effizienten und weithin genutzten ENDOTHERME 1470-Plattform ausgelegt, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und eine größere Präzision sowie Kontrolle während der gesamten Behandlung zu gewährleisten.Das Lasersystem der dritten Generation enthält das gleiche 1470nm-Laserdesign in Kombination mit dem RINGLIGHT®-Fasersortiment, dessen klinische Evidenz und überlegene Leistung im Vergleich zu anderen Konfigurationen belegt wurde. Zudem beinhaltet LUMESEAL® die letzte patentierte Innovation des Unternehmens: die SnakeBack®-Technologie. SnakeBack® ist ein spannungsfreies, unterstütztes Rückzugssystem, das die Zufuhr von Energieprofilen in die Vene planen, anwenden und überwachen kann. Die volle Integration von SnakeBack® und der BackReflection-Funktionen des Endotherme 1470 ermöglicht dank der unterstützten Rückzugsfunktion und der Lasertreiber-Schnittstelle eine vollständige Überwachung des Venenverschlusses, wobei die gewohnte Tastgefühl-Rückmeldung während des Verfahrens erhalten bleibt."Die Integration der SnakeBack®-Technologie in LUMESEAL® ist ein großer Fortschritt für die Entwicklung dieser Technik. Die LUMESEAL®-Plattform verbessert nicht nur die Reproduzierbarkeit und den Komfort der Laserbehandlung, sondern ermöglicht uns die Bewertung weiterer Verbesserungen der EVLT-Technik (neue Wellenlängen, Applikatoren usw.)" erklärt M. Rochon, CEO von LSO Medical.Aufgrund der internationalen Knappheit bei Halbleitern wird eine begrenzte Markteinführung für den Herbst geplant, die vollständige Lancierung wird für Anfang 2022 erwartet.Über LSO MedicalMit mehr als 20-jähriger Erfahrung ist das französische Unternehmen LSO Medical ein führendes Unternehmen im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer medizinischer Lasersysteme.LSO Medical ist stets bestrebt, technologische Innovationen zu nutzen und Ärzten sowie ihren Patienten zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen ist derzeit einer der Weltmarktführer bei endothermischen Laserverfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1630879/LSO_Medical_Logo.jpgKontaktWeitere Informationen zum Laser LUMESEAL® und/oder die SnakeBack® Technologie: contact@lsomedical.comOriginal-Content von: LSO Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110887/5029292