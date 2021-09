Stuttgart (ots) -Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks leitet für die Änderungskonzepte der SWR-Telemedien, von ARD.de und planet-schule.de jeweils das nach dem Medienstaatsvertrag vorgesehene Genehmigungsverfahren ("Dreistufentest") ein.Die vom Intendanten vorgelegten Telemedienänderungskonzepte zu den SWR-Telemedien, ARD.de und planet-schule.de sehen wesentliche Änderungen in folgenden Bereichen vor: eigenständige audiovisuelle Inhalte ("Online Only" / "Online First"), Rolle und Bedeutung von Drittplattformen sowie Verweildauerkonzept.Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat in seiner Sitzung am 24. September 2021 das jeweils nach dem Medienstaatsvertrag vorgesehene Genehmigungsverfahren ("Dreistufentest") eingeleitet.Ab heute haben alle Interessierte gemäß § 32 Abs. 5 Satz 1 Medienstaatsvertrag die Möglichkeit, Stellung zu den wesentlichen Änderungen der Telemedienangebote SWR, ARD.de und planet-schule.de zu nehmen. Die Stellungnahmen sind bis zum 19. November 2021 (Eingang beim Empfänger) per E-Mail oder Post an den Vorsitzenden des Rundfunkrates des SWR, Herrn Dr. Adolf Weiland zu richten.Per E-Mail an: dreistufentest-rundfunkrat@swr.deOder per Post an:SüdwestrundfunkGeschäftsstelle Rundfunkrat und VerwaltungsratHerrn Dr. Adolf WeilandNeckarstraße 23070190 StuttgartEntsprechend der Vorgabe durch den Medienstaatsvertrag wird der Rundfunkrat auch gutachterliche Expertise einholen. Dazu wurde ein Verfahren zur Angebotseinholung gestartet.Insgesamt drei Gutachten sollen jeweils die Auswirkungen der wesentlichen Änderungen der Telemedienangebote SWR-Telemedien, ARD.de und planet-schule.de auf allen relevanten Märkten analysieren und bewerten.Weitere InformationenDie Telemedienänderungskonzepte zu den SWR-Telemedien, ARD.de und planet-schule.de sowie weitere Informationen zum Drei-Stufen-Test-Verfahren sind über die Online-Seiten des Rundfunkrats abrufbar.https://www.swr.de/gremienPressekontakt (nicht zur Veröffentlichung):Geschäftsstelle Rundfunkrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Björn LilienthalE-Mail: dreistufentest-rundfunkrat@swr.deOriginal-Content von: SWR-Rundfunkrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158807/5029289