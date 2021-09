Wien (www.fondscheck.de) - Im Wettbewerb zwischen aktiven Fondsmanagern und passiven Anlageprodukten konnten Manager von Anleihefonds zuletzt einen Punktsieg einfahren, so die Experten von "FONDS professionell".Ihnen sei es in der ersten Jahreshälfte 2021 besonders gut gelungen, ihre Vergleichsindices zu übertreffen. Rund 57 Prozent von ihnen hätten in diesem Zeitraum ihre Benchmarks geschlagen, melde der Fondsanbieter Lyxor. Fixed-Income-Manager hätten davon profitiert, dass die Inflationsängste der Anleger die Anleiherenditen im ersten Quartal in die Höhe hätten schießen lassen. Insbesondere Manager, die auf Staatsanleihen, Investment-Grade-Titel und aggregierte Anleihekörbe gesetzt hätten, hätten gut abgeschnitten. Manager aktiver Hochzinsanleihefonds habe sich dagegen überwiegend der passiven Konkurrenz geschlagen geben müssen. ...

