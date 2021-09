Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Anbieter BNP Paribas Asset Management hat Maya Bhandari zur globalen Leiterin des Multi-Asset-Bereichs ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde ab 1. November 2021 von London aus arbeiten und an Denis Panel, Spartenchef Multi-Asset, Quantitative & Solutions, berichten, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bhandari sei zuvor bei Columbia Threadneedle tätig gewesen. Dort habe sie als Geschäftsführerin im Multi-Asset-Portfolio-Bereich eine Reihe von Wachstums-, Multi-Asset-Income- und institutionellen Mandaten verantwortet. Davor habe sie bei der Großbank Citigroup in der Abteilung Global Macro & Asset Allocation gearbeitet. ...

