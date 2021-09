Welche Trends sind die stärksten Disruptoren und Profiteure der nächsten Jahre und Jahrzehnte? Welche Zukunftsthemen werden unser Leben verändern und wie können Anleger im eigenen Portfolio von diesen Trends profitieren.

Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gemeinsam mit Holger Wehner von Allianz Global Investors in der kostenlosen Webkonferenz am 29. September 2021 um 19 Uhr. Nie zuvor schritt die Veränderung von Geschäftsmodellen, Lebensgewohnheiten und -zyklen schneller voran als heute. Technologische, strukturelle und makroökonomische Veränderungen sind heute und auch in Zukunft unser täglicher Begleiter. Freuen Sie sich in unserer Webkonferenz auf Holger Wehner, der Sie anhand von praktischen Beispielen und Investmentansätzen von Allianz Global Investors mit in die Portfolio-Allokation, Anlage-Ideen und die Welt von morgen mitnehmen wird.

