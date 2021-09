Evergrande beschäftigt weiterhin die Marktteilnehmer. Der chinesische Immobilienprojektierer, der einen Schuldenberg von 300 Milliarden US-Dollar vor sich herschiebt, dürfte - so eine erste Einschätzung - keine der hiesigen Banken im Falle des Falls in den Abgrund reißen. Einzig bei zwei Instituten sollten Anleger genauer hinsehen.Das ist eine Feststellung: "Evergrande ist nicht Lehman." So lautet das Fazit einer am Freitag vorliegenden Studie von Barclays zu europäischen Banken. Analyst Amit Goel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...