Das Hubble-Teleskop der Nasa hat ein weiteres Sternenrätsel lösen können. Danach hören Galaxien auf, Sterne zu produzieren, wenn ihnen der Gashahn abgedreht wird. Ein Team aus Forscherinnen und Forschern von Universitäten aus den USA, Kanada, Dänemark und Frankreich bediente sich einer Art Trick, um herauszufinden, wieso Galaxien, die eigentlich auf der Höhe ihrer Schaffenskraft stehen sollten, plötzlich aufhören, Sterne zu produzieren. Dieser Trick besteht darin, Galaxien in den Fokus zu nehmen, die so weit von der Erde entfernt liegen, dass alles, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...