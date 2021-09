NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach einer Investorenveranstaltung von 310 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf neue Ziele für das laufende Geschäftsjahr sowie einen ersten Ausblick auf 2022/23. Im Rahmen der Veranstaltung sei viel über die Profitabilität sowie Übernahmen wie Slack gesprochen worden. Die Aktie werde weiter mit einem Abschlag zu Papieren der Konkurrenz gehandelt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 02:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 02:04 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

