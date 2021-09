München (ots) -Der Gasanbieter Deutsche Energiepool GmbH hat bekannt gegeben, die bundesweite Belieferung von Erdgas vollständig einzustellen (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deutsche-energiepool.de%2F&data=04%7C01%7Cstefan.morisse%40eon.com%7C5b293e5cc99e43f8a34108d97f2cbaaf%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637680652343928364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tWXF9eT9pH4smFirutLhxFkM%2BHhpHErdx9mEqxFuF1I%3D&reserved=0) und Kundenverträge zu kündigen. Als zuständiger Grund- und Ersatzversorger in weiten Teilen Deutschlands steht E.ON allen betroffenen Kunden zur Seite, die nicht mehr beliefert werden können. Dazu Christoph Müller, Senior Vice President Customer Value Management von E.ON Energie Deutschland: "Wir stellen sicher, dass es zu keiner Unterbrechung der Energieversorgung kommt. Bei uns steht beim Energieeinkauf vor allem die Planungssicherheit im Vordergrund. Wir kaufen die benötigten Energiemengen langfristig und vorausschauend ein, um genau solche Preisspitzen, wie wir sie derzeit erleben, im Sinne unserer Kunden zu vermeiden."Bereits in den vergangenen Jahren kam es auf dem Energiemarkt durch Insolvenzen von Discount-Anbietern wie BEV, Care Energy, Teldafax und Flexstrom zu Verunsicherungen.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: +49 89 1254-4324Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/5029384