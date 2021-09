In einer Kooperation mit Stellantis und dem französischen Ölmulti Total tritt Dailmer dem Zellfertigungsprojekt ACC bei. Das soll mithilfe von 7 Milliarden Euro einen Teil des Bedarfs decken. "Gemeinsam mit ACC werden wir Batteriezellen und -module in Europa entwickeln und effizient produzieren - maßgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen von Mercedes-Benz", kündigt Daimler-Chef Olaf Källenius an. Damit ist klar, mit wessen Hilfe er den Bedarf von 200 Gigawatt Zellkapazität bis 2030 decken will: Automotive Cells Company (ACC). Der große Bedarf kommt durch die Pläne der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...