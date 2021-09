Traumeinstand für CTEK am Freitag an der Nasdaq Stockholm. Die Aktien des Herstellers von Batterieladegeräten sprangen zu Handelsbeginn auf mehr als das Zweieinhalbfache des Ausgabepreises. Die Schweden profitieren stark von der steigenden Nachfrage nach E-Autos und haben zuletzt Top-Zahlen vorgelegt.Bei 175 Schwedische Kronen (SEK), umgerechnet 17,25 Euro, kratzte CTEK am Freitag den ersten Kurs in die Anzeigetafel. Die Papiere kamen zwar im Verlauf des Tages zurück, bei 139 SEK standen sie am ...

