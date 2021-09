China hat am Freitag Krypto-Transaktionen jeder Art generell verboten und seine Bemühungen, das Krypto-Mining zu stoppen, nochmals verschärft. Der Kryptomarkt sucht noch nach einer Reaktion. Wer bislang geglaubt hatte, China werde einen drastisch regulierten, aber im Übrigen verhältnismäßig liberalen Umgang mit Kryptowährungen finden, sieht sich getäuscht. Am Freitag veröffentlichte die People's Bank of China, die Zentralbank des Landes, ein Statement auf ihrer Website, das an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Chinesische Nationalbank will Krypto aus dem Land verbannen Ab ...

