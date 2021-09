DJ Wirtschaftsministerium: Keine Engpässe bei Gasversorgung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht trotz der deutlich gestiegenen Gaspreise keinen Engpass bei der Versorgung mit Gas in Deutschland. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin hoch", sagte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Beate Baron, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die in Deutschland bestehende Nachfrage wird vollständig bedient, nach unseren Informationen werden auch bestehende vertragliche Beziehungen vollständig bedient, auch die der russischen Seite", sagte sie auf eine Nachfrage. "Es gibt daher in Deutschland keine Versorgungsengpässe zum aktuellen Zeitpunkt."

Die Gasspeicher seien aktuell "zu 64,69 Prozent gefüllt". Das sei zwar niedriger als in den Vorjahren. "Es gab ein vergleichbares Niveau aber auch schon einmal im Jahr 2015", erklärte die Sprecherin, die darauf verwies, dass die Gasspeicherkapazitäten in Deutschland deutlich höher seien als in anderen Ländern. Deutschland habe die größten Kapazitäten in der Europäischen Union und die viertgrößten weltweit.

Auf die Frage nach möglichen staatlichen Eingriffen betonte Baron: "Wir beobachten die Lage natürlich ganz genau, aber wir führen keine Gespräche zu privaten Vertragsbeziehungen." Man sehe im Übrigen, dass der Markt reagiert. So habe Norwegen angekündigt, sein Fördervolumen zu erhöhen.

September 24, 2021 09:12 ET (13:12 GMT)

