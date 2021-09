Von Deutschland ins Silicon Valley und zurück: Nach drei Jahren als hochrangiger KI-Entwickler bei Apple will Jonas Andrulis den amerikanischen Sprach-KI eine europäische Lösung entgegensetzen. Das hat er mit Aleph Alpha vor. Das direkte und offen ausgesprochene Wort, sagt Jonas Andrulis, schätze er an der deutschen Arbeitskultur. Der kalifornische Style sei das Gegenteil. "Ich merkte, dass ich so nicht den Rest meines Lebens verbringen will", sagt der 40-Jährige über seine Zeit als Manager bei Apple. Bevor er beim US-Konzern anheuerte, hatte Andrulis ein KI-Startup in Heidelberg gegründet, Pallas Ludens arbeitete...

