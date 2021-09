Der Tickethändler und Konzertveranstalter CTS Eventim treibt seine globalen Wachstumspläne weiter voran: Gut zwei Monate nach der Ankündigung seiner Asien-Expansion will das Münchner MDAX-Unternehmen sein Geschäft in Nordamerika ausweiten. Allerdings ist der dortige Ticketmarkt bereits hart umkämpft.Von diesem Sonntag (26. September) an könnten Konzert- und Veranstaltungsbesucher in den USA und Kanada ...

Den vollständigen Artikel lesen ...