Seit Monatsbeginn geht es mit der Aktie von Facebook kräftig abwärts, inzwischen gibt es die Papiere so günstig wie seit Mitte Juli nicht mehr. Dennoch ruhen die Verluste auf einem soliden Fundament, denn der mittel- bis langfristige Trend zeigt weiter aufwärts. Schnäppchenjäger sollten daher wachsam sein. Was Anleger jetzt wissen müssen. Von Manfred RiesDer Aktienkurs von Facebook geht am Donnerstagstärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...