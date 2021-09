Ahlten (ots) -Es geht voran: Von drei geplanten Kindertagesstätten im Raum Lehrte eröffnet die pme Familienservice Gruppe unter der freien Trägerschaft der Global Education gGmbH bereits die zweite Einrichtung. Erst im Frühjahr 2021 konnte die "ForscherWelt" ihren Betrieb aufnehmen. Nun folgt die "AbenteuerWelt". Anfang 2022 wird auch die "EntdeckerWelt" an den Start gehen. Insgesamt stellt der Träger über 200 öffentliche Krippen- und Kita-Plätze in Lehrte und Umgebung bereit.Ein wachsender Kita-Träger im Raum LehrteDie neue Kita in Ahlten entsteht unter der freien Trägerschaft der Global Education gGmbH, die Teil der pme Familienservice Gruppe ist. Damit eröffnet die zweite von drei geplanten Kitas im Raum Lehrte mit insgesamt 80 öffentlichen Plätzen. Die "EntdeckerWelt" wird Anfang 2022 fertiggestellt. Im benachbarten Hannover gibt es bereits fünf Betriebs-Kitas der pme Familienservice Gruppe. Damit wird der Standort für den sozialen Dienstleister immer wichtiger.Reibungslose Eingewöhnung und motiviertes TeamSeit dem 01.08.2021 gewöhnen sich die ersten Kinder in ihrer neuen Umgebung ein. Derzeit gibt es zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Plätzen und zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen. Einrichtungsleiterin Charline Grieger zieht ein freudiges Resümee: "Wir als Leitungsteam sind besonders stolz auf die schnelle, zuverlässige und kompetente Eingewöhnung unserer Kinder. Bereits nach der fünften Woche waren alle neuen Kindergarten- und Krippenkinder gut in der 'AbenteuerWelt' integriert. Das ist unserem tollen und motivierten Team zu verdanken".Jeder Tag ein AbenteuerBereits die Bauphase war durch die Corona-Beschränkungen mit einigen Herausforderungen verbunden: Quarantäne, erschwerte Materialbeschaffung und erhöhte Baukosten sorgten für Turbulenzen. Umso schöner, dass die Kinder ihre neue Kita jetzt in vollen Zügen genießen können. Ob Experimentieren im "Haus der kleinen Forscher", Bewegungsförderung nach Pikler oder tiergestützte Pädagogik: In der "AbenteuerWelt" gibt es jeden Tag Neues zu entdecken.Sie möchten sich über freie Plätze infomieren?Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Kontaktadresse:Charline Grieger, EinrichtungsleiterinGlobal Education gGmbHWindhorstweg 231275 LehrteMobil: 0151 68940545E-Mail: abenteuerwelt@global-education.deWenn Sie sich für einen Platz in der Kita "AbenteuerWelt" entschieden haben, läuft der Anmeldeprozess über die Stadt Lehrte. Über den nachfolgenden Link erreichen Sie die Anmeldeseite mit einer Übersicht aller Lehrter Kitas.https://www.kid-login.deWeitere Informationen zur Kita "AbenteuerWelt" finden Sie unter:https://www.familienservice.de/web/abenteuerwelt/unsere-einrichtungÜber den pme Familienservice - Work-Life-Pionier seit 1991Die pme Familienservice Gruppe unterstützt im Auftrag von mehr als 900 Arbeitgebern Mitarbeiter:innen darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren. In über 75 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen wird eine hochwertige und flexible Pädagogik angeboten. Ob Ferienbetreuung, spontaner Bedarf, Buchung einzelner Plätze oder sogar ein eigener Betriebskindergarten: Eltern und Arbeitgeber:innen erhalten je nach Bedarf eine passende Kinderbetreuung.Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 2.000 eigene Mitarbeiter:innen und zahlreiche Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen.Pressekontakt:Josephin HartmannUnternehmenskommunikationReferentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeitpme Familienservice GmbH - ZentraleFlottwellstraße 4-5 - 10785 Berlin___________________________________________Email: josephin.hartmann@familienservice.deTel: 030 26393567Mobil: 0160 2368205Fax: 030 263935 77Web: www.familienservice.deOriginal-Content von: pme Familienservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151737/5029478