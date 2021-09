Halle/MZ (ots) -



Ihr unaufgeregtes, teils stoisches und pragmatisches Agieren plus Machtinstinkt haben ihr geholfen die vielen Krisen - Banken, Griechenland, Flüchtlinge, Klima, Afghanistan und Corona - sehr ordentlich zu überstehen. Sie ist zur einflussreichsten Frau der Welt aufgestiegen, hat den wichtigsten Männern der Welt die Stirn geboten und ist trotzdem immer bodenständig und irgendwie ostdeutsch geblieben. So eine wie Merkel wird künftig in der Bundespolitik fehlen. Doch: Wahrscheinlich ist es nicht, dass die Frau aus Templin bald im Ruhestand auf der Datsche verschwinden will. Das passt nicht zu ihr.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5029483

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de