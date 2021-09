NEW YORK (dpa-AFX) - Bei einem Energie-Gipfel am Rande der UN-Generaldebatte haben Mitgliedsstaaten und der Privatsektor den Vereinten Nationen zufolge Zusagen für den Ausbau erneuerbarer Energien im Volumen von mehr als 400 Milliarden Dollar gemacht. "Über 35 Länder - von kleinen Inselentwicklungsstaaten bis hin zu großen Schwellen- und Industrieländern - sind in Form von Energiepakten bedeutende neue Energieverpflichtungen eingegangen", teilten die UN am Freitag in New York mit.

Darüber hinaus seien bei dem ersten Energiegipfel unter dem Dach der Vereinten Nationen seit 40 Jahren neue Partnerschaftsinitiativen angekündigt worden, die darauf abzielen, über einer Milliarde Menschen den Zugang zu zuverlässiger Elektrizität zu ermöglichen. Zu Beginn des Gipfels hatte UN-Generalsekretär António Guterres die Bedeutung erneuerbarer Energien für den Kampf gegen die Klimakrise hervorgehoben: "Der Zugang zu sauberer, erneuerbarer Energie entscheidet ganz einfach über Leben und Tod."/scb/DP/stw