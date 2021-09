Hamburg (ots) -Der Rundfunkrat des NDR leitet ein Genehmigungsverfahren für das Telemedienänderungskonzept der ARD/des NDR von "tagesschau.de" ein. Bis zum 8 November 2021 haben Interessierte die Möglichkeit zur Stellungnahme.Die ARD aktualisiert insgesamt 17 Telemedienkonzepte für Telemedienangebote innerhalb des Senderverbunds. Der Rundfunkrat des NDR leitet gem. § 32 Medienstaatsvertrag ein Genehmigungsverfahren - den sogenannten "Drei-Stufen-Test" - für das vom Intendanten Joachim Knuth vorgelegte Telemedienänderungskonzept für "tagesschau.de" ein.Die wesentlichen Änderungen am bisher genehmigten Telemedienangebot betreffen insbesondere die Bereiche "Online Only", Rolle und Bedeutung von Online- und Drittplattformen sowie das Verweildauerkonzept. Das Telemedienänderungskonzept ist auf der Internetseite des NDR Rundfunkrats abrufbar.Ab heute, 24. September, bis zum 8. November können alle Interessierten gemäß §32 Abs. 5 Satz 1 Medienstaatsvertrag Stellung zu den wesentlichen Änderungen des Telemedienangebots "tagesschau.de" nehmen.Der Rundfunkrat wird der staatsvertraglichen Vorgabe entsprechend auch gutachterliche Expertise einholen. Das Gutachten soll die Auswirkungen der wesentlichen Änderungen des Telemedienangebots von "tagesschau.de" auf allen relevanten Märkten analysieren und bewerten. Den marktlichen Auswirkungen ist der publizistische Wert der öffentlich-rechtlichen Angebote gegenüberzustellen.Die Stellungnahmen sind per E-Mail oder per Post an die Vorsitzende des NDR Rundfunkrats, Ute Schwiegershausen, unter folgender Adresse zu richten:Ansprechpartnerinnen:Ute SchwiegershausenVorsitzende des NDR RundfunkratesSybille MöllerLeiterin Gremienbüro des NDRE-Mail: gremienbuero@ndr.deTel.: 040/4156 3506Postanschrift:RundfunkratNorddeutscher RundfunkRothenbaumchaussee 13220149 HamburgWeitere Details sind auf der Internetseite des NDR Rundfunkrats abrufbar.Der Rundfunkrat wird das Ergebnis seiner Beratung einschließlich der eingeholten Gutachten unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auf seiner Internetseite bekannt geben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5029501