Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.158,51 -0,87% +17,05% Stoxx50 3.550,35 -0,77% +14,22% DAX 15.531,75 -0,72% +13,22% FTSE 7.052,80 -0,36% +9,56% CAC 6.638,46 -0,95% +19,58% DJIA 34.748,08 -0,05% +13,53% S&P-500 4.447,54 -0,03% +18,41% Nasdaq-Comp. 15.005,44 -0,31% +16,43% Nasdaq-100 15.263,07 -0,35% +18,43% Nikkei-225 30.248,81 +2,06% +10,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,26 -37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,75 73,30 +0,6% 0,45 +54,1% Brent/ICE 77,82 77,25 +0,7% 0,57 +52,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.752,19 1.742,85 +0,5% +9,34 -7,7% Silber (Spot) 22,47 22,53 -0,3% -0,06 -14,9% Platin (Spot) 982,45 993,15 -1,1% -10,70 -8,2% Kupfer-Future 4,24 4,23 +0,2% +0,01 +20,2%

FINANZMARKT USA

Kaum verändert - Die zuletzt etwas abgeebbte Unsicherheit über die Zukunft des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienriesen Evergrande lebt wieder auf, nachdem das Unternehmen eine Frist für eine fällige Zinszahlung an US-Dollar-Anleihegläubiger am Donnerstag verstreichen ließ. Die Nike-Aktie steht nach Vorlage des Quartalsberichts unter Druck. Der Sportartikelhersteller verdiente zwar mehr als erwartet, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung. Die Aktie verliert 6,7 Prozent und zieht auch den Kurs des Sportartikelhändlers Dick's Sporting Goods (-1,8%) nach unten. Dagegen legen Costco um 2,4 Prozent zu, nachdem die US-Großhandelskette mit den Geschäftszahlen für das vierte Quartal die Markterwartungen übertroffen hat. Progress Software (+13,3%) hat mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal die Marktprognosen übertroffen und den Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Die Meredith-Aktie haussiert um 26 Prozent. IAC/InterActiveCorp (+6,1%) will Kreisen zufolge das Medienunternehmen übernehmen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Europas Börsen haben am Freitag unter Abgabedruck gelitten. Der ifo-Index setzte keine größeren Akzente. Dieser ist zum dritten Mal in Folge gefallen, und zwar auf 99,6 von 98,8. Ihre aktuelle Geschäftslage schätzen die Unternehmen erstmals seit Jahresanfang wieder etwas schlechter ein. Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande wurde derweil weniger als Risiko wahrgenommen. Das Unternehmen hat aber Insidern zufolge eine für Donnerstag fällige Zinszahlung für einen Dollar-Bond nicht bedient. Die Aktien von Adidas und Puma verloren 2,5 bzw. 3,1 Prozent, nachdem es für die Aktie von US-Wettbewerber Nike in den USA um 7 Prozent nach unten geht wegen enttäuschender Umsatzzahlen sowie eines gesenkten Ausblicks. Als cleveren Schachzug wurde an der Börse der Einstieg von Daimler (+1,7%) bei dem von Stellantis und Total gegründeten Batteriekonsortium ACC gewertet. Damit habe ACC Potenzial, einer der führenden Hersteller für Batteriezellen zu werden, bei dem nun die Stuttgarter gleichberechtigter Anteilseigner seien. Für die Aktie von Astrazeneca ging es um 2 Prozent nach oben. Positiv wirkte hier, dass bei einer Prostatakrebs-Phase-3-Studie der primäre Punkt erreicht worden ist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:49 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1715 -0,2% 1,1733 1,1735 -4,1% EUR/JPY 129,71 +0,2% 129,70 129,30 +2,9% EUR/CHF 1,0832 -0,2% 1,0865 1,0844 +0,2% EUR/GBP 0,8563 +0,1% 0,8551 0,8550 -4,1% USD/JPY 110,73 +0,4% 110,54 110,20 +7,2% GBP/USD 1,3680 -0,3% 1,3721 1,3726 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4624 +0,0% 6,4626 6,4609 -0,6% Bitcoin BTC/USD 42.128,51 -5,8% 44.259,01 44.014,01 +45,0%

Der Dollar legt zum Euro zu. Teilnehmer verweisen auf Aussagen der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, die einen Tapering-Beginn ab der nächsten geldpolitischen Sitzung unterstützt sowie eine Zinserhöhung im nächsten Jahr. Dagegen stehen Bitcoin und andere Kryptowährungen unter massivem Druck, nachdem China alle Transaktionen mit Kryptowährungen für illegal erklärt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Übergeordnet schwelte weiterhin die Krise um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande. Die Volatilität in der Aktie von China Evergrande blieb weiter hoch. Nach einem Plus von bis zu 30 Prozent am Donnerstag, ging es im späten Handel in Hongkong um 12,7 Prozent abwärts. Ob der Immobilien-Konzern eine fällige Zinszahlung in Dollar für eine Anleihe leisten wird, war weiter unklar. Allerdings hat der Konzern 30 Tage Zeit für die Kuponzahlung. Der Hang-Seng-Index baute die Verluste im Verlauf aus und lag im späten Handel 1,3 Prozent im Minus. Zwar gebe es weiterhin Ansteckungsgefahren durch Evergrande, aber die jüngste Liquiditätsspritze Chinas und die Vorbereitungen der lokalen Regierungen auf einen möglichen Kollaps des Konzerns schienen auf die Absicht der Behörden hinzudeuten, die wirtschaftlichen Risiken zu mindern, so IG. Gleichwohl verstärkten sich die Sorgen um den weiteren Verlauf der Evergrande-Krise, hieß es. Für den Schanghai-Composite ging es um 0,8 Prozent nach unten. Hier waren es Abgaben bei Minen- und Rohstoffwerten, die das Sentiment belasteten. In Seoul, wo der Kospi 0,1 Prozent verlor, standen der Industrie- und Technologie-Sektor unter Druck. In Tokio ging es nach dem Feiertag am Donnerstag für den Nikkei-225 um 2,1 Prozent auf 30.249 Punkte nach oben. Hier sei positive Vortagesentwicklung an den übrigen Handelsplätzen nachgeholt worden, hieß es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler-CEO: Chipmangel verursacht lange Wartezeit auf neue Autos

Wegen der von der Halbleiterknappheit immer wieder verursachten Produktionsunterbrechungen müssen Mercedes-Kunden teilweise schon mehr als ein Jahr auf ein neues Auto warten. "Ja, die Nachfrage ist bei Mercedes-Benz enorm und gleichzeitig gibt es derzeit leider starke Einschränkungen", sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Bundesgerichtshof: Flugportal darf Zusatzkosten bei Buchung nicht verstecken

Ein Flugvermittlungsportal darf nicht eine eigene Kreditkarte als einzige kostenlose Zahlungsmöglichkeit anbieten und für andere Zahlungsarten eine Gebühr erheben. Auch müssten Informationen über eventuelle Zusatzkosten für das Gepäck vor der Buchung des Fluges angezeigt werden, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag mit.

IPO/Bertelsmann-JV Majorel enttäuscht beim Börsengang

Das Börsendebüt von Majorel in Amsterdam ist äußerst schwach verlaufen. Die Titel verloren 5,5 Prozent auf 31,20 Euro. Auf dem Tagestief lag die Aktie sogar bei 30,22 Euro. Dabei hatten Bertelsmann und die Saham Group beim Börsengang des Call-Center-Betreibers schon mit einem Platzierungspreis am unteren Ende der Spanne vorlieb nehmen müssen. Denn die Titel waren mit 33 Euro pro Stück platziert worden. Die Konzerne hatten eine Spanne von 32 bis 39 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Aufsicht ermittelt gegen schwedischen Investor EQT

Die schwedische Investmentgesellschaft EQT ist ins Visier der Behörden geraten. Die Finanzaufsicht des Landes hat eine Untersuchung eingeleitet wegen des Verdachts auf die Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit Insider-Informationen. Es geht um den Zeitpunkt, wann EQT öffentlich mitgeteilt hat, dass ihre Partner Aktien im Volumen von 2,3 Milliarden Euro ein Jahr früher als geplant verkaufen dürfen.

Bußgeld für Vattenfall für Ablehnung von Bonushoppern - Bericht

Der Energieversorger Vattenfall hat laut einem Bericht von NDR und Süddeutscher Zeitung systematisch Bonushopper unter den Kunden aussortiert. Zwischen August 2018 und Dezember 2019 glich das Unternehmen dafür routinemäßig Daten potenzieller Neukunden mit bereits beim Unternehmen vorhandenen älteren Kundendaten ab.

Athen erwägt Reduzierung seiner Anteile an staatlichem Stromkonzern

Die griechische Regierung will ihre Mehrheitsbeteiligung am staatlichen Stromkonzern Public Power Corporation (PPC) möglicherweise aufgeben. Die Hellenic Corporation of Assets and Participations und ihre Tochtergesellschaft erklärten, eine Verringerung ihrer Anteile werde "in Betracht gezogen". Gemeinsam halten die beiden staatlichen Unternehmen 51 Prozent an der PPC.

Elon Musk sieht Chipkrise nur als "kurzzeitiges" Problem

Tesla-CEO Elon Musk sieht in der Chipkrise nur ein vorübergehendes Problem. Er glaube, dass es sich bei dem weltweiten Mangel an Halbleitern, der vor allem die Automobilindustrie derzeit schwer belastet, nur um ein "kurzzeitiges" Problem handle, sagte Musk am Freitag in einer Videoschalte auf einer Technologiekonferenz im italienischen Turin.

Keine Kuponzahlung für Evergrande-Investoren in den USA - Kreise

Inhaber der Dollar-Anleihen des China Evergrande Group haben nach Angaben von Insidern bis zum Ablauf der Frist am Donnerstag keine Zinszahlung von dem Immobilienentwickler erhalten. Damit dürfte ein neues Kapitel für das von finanziellen Schwierigkeiten geplagten Unternehmens aufgeschlagen sein.

US-Justizministerium einigt sich mit Huawei-Finanzchefin - Kreise

Die Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei kann offenbar in ihre Heimat zurückkehren. Das US-Justizministerium habe sich mit Meng Wanzhou auf einen Deal geeinigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Meng, Tochter des Hauwei-Gründers Ren Zhengfei, wird seit drei Jahren im Namen der USA in Kanada wegen Betrugsvorwürfen festgehalten.

Chefs des chinesischen Mischkonzerns HNA Group verhaftet

Der angeschlagene chinesische Mischkonzern HNA Group muss zunächst ohne seine Chefs auskommen. Wie das Unternehmenskonglomerat unter Berufung auf eine Mitteilung der Polizei Hainan über Social Media verbreitete, wurden Chairman Chen Feng und CEO Adam Tan in Gewahrsam genommen. HNA fügte hinzu, dass der Betrieb des Unternehmens ordnungsgemäß weiterlaufe.

