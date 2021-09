Das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV schwächte sich in der letzten Woche um - 0,4 % ab, womit das Depot hinter dem völlig unverändert abschneidenden MSCI WORLD (Euro)-Index zurückblieb. Somit erzielte das Depot seit Auflage am 26.02.2019 per 19.09. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (ohne Berücksichtigung von Dividendenausschüttungen) von + 91,5 %. Damit ließ das Depot den MSCI World (Euro)-Index mit einer Outperformance von + 48,2 % weit hinter sich.Größter Gewinner im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV war in der letzten ...

