The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.09.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2021



ISIN Name

BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10

KYG5086A1307 JAYDEN RES INC.

NL0009197771 DPA GROUP NV EO-,10

US15116C2017 CELLECT BIOTECH ADR 100

